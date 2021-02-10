Дорогая раскладушка Samsung рискует остаться без гарантии из-за любопытного счетчика

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Внутри Samsung Galaxy Z Flip 3 обнаружили алгоритм, фиксирующий случаи падения устройства

В ходе тщательного изучения Samsung Galaxy Z Flip 3 удалось обнаружить, что пользователь рискует остаться без гарантии в случае падения смартфона. Есть одно условие — падение с высоты более 1 одного метра. Логичным выглядит вопрос, как производитель узнает с какой именно высоты совершил прыжок Galaxy Z Flip 3? Оказалось, что Samsung продумала этот момент и на помощь придет акселерометр.

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Один из энтузиастов изучил прошивку Galaxy Z Flip 3 и нашел там специальный алгоритм, отвечающий за регистрацию падений. Он фиксирует все случаи «полета» устройства с высоты более одного метра, и работники сервисного центра впоследствии могут считать логи с инофрмацией. Энтузиаст предположил, что внедрение такого алгоритма неслучайно. Производитель может отказать в гарантийном обслуживании аппарата, сославшись на падения Galaxy Z Flip 3. При этом не играет роли на какую поверхность приземлялся смартфон и, не учитывается тот момент, что пользователь-экстремал может подбрасывать смартфон в воздух.

Энтузиаст посоветовал владельцам новенького складного смартфона очень аккуратно обращаться с ним и избегать любых падений. Даже на диван или кровать, ведь алгоритмы считают «полет». Тем более, что прецедент уже есть. Так, одному из пользователей в Южной Корее было отказано в гарантийном ремонте в сентябре нынешнего года. Тогда пользователь обратился в сервисный центр с жалобой на треснувший дисплей в месте сгиба.

Логи в смартфоне зафиксировали три случая «приземления» смартфона с высоты более 1 метра. С точностью до даты и времени, когда случались «полеты». При этом сам пользователь утверждает, что каждый раз в качестве «аэродрома» выступали мягкие поверхности: дважды пассажирское сиденье и один раз диван. Ему было отказано в бесплатном гарантийном ремонте, а в качестве причина отказы были указаны случаи падений Galaxy Z Flip 3.

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Есть вероятность, что механизм фиксирования падений реализовали в Galaxy Z Fold 3. Поэтому всем владельцам новых складных смартфонов Samsung можно порекомендовать быть предельно внимательными и избегать любых «полетов» устройств, чтобы не лишиться гарантии, если вдруг что-то пойдет не так.

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Источник: WCCFTech