Характеристики Samsung Galaxy M42: без откровений и очередной ребрендинг

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Samsung Galaxy M42 станет переименованной версией Samsung Galaxy А42

Завтра состоится премьера Samsung Galaxy M42 и активно ходят разговоры, что компания не стала утруждать себя созданием новой модели, попросту прибегнет к излюбленному ей и китайскими компания маневру — ребрендингу. Новинка должна стать лишь переименованной версией Galaxy A42. В пользу этого говорят ее характеристики, найденные в консоли Google Play.

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Список показывает, что и Samsung Galaxy M42 5G, и Galaxy A42 5G имеют одинаковый код устройства «a42xq». Смартфон обладает восьмиядерным чипом Snapdragon 750G (sm7225), дисплеем разрешением HD+ (1339х720 точек) и операционной системой Android 11.

В активе устройства должно быть до 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт и основная камера с четырьмя датчиками изображения, где главный разрешением 48-мегапикселей и дополняют его ширик на 8 Мп, макромодуль и датчик глубины одинаковым разрешением 5-мегапикселей. Предполагается, что просить за Galaxy M42 будут от $268 до $335.

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Источник: 91mobiles