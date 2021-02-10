Samsung хочет сделать старые смартфоны частью системы «умный дом»

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Старый Galaxy как часть умного дома

Samsung запустила инициативу Galaxy Upcycling at Home, которая вдохнет вторую жизнь в смартфоны Galaxy. Идея состоит в том, чтобы превратить старые мобильники в устройства для умного дома на платформе SmartThings. На б/у смартфоны накатят программное обеспечение и они трансформируются в датчики контроля шума и освещенности.

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Новый софт позволит продлить срок службы Galaxy, ведь в качестве IoT устройств они будут потреблять на порядок меньше энергии по сравнению с работой в режиме смартфона. Среди возможных сценариев использования смартфонов упоминается возможность автоматически включать свет в помещении и следить за малышами или выполнять функции радионяни. Как только мобильник услышит плач ребенка или какой-то посторонний шум, он отправит уведомление владельцу.

Ожидается, что благодаря платформе SmartThings в дальнейшем появится возможность управлять большим количеством домашней техники. О программе Galaxy Upcycling at Home впервые было объявлено в январе на выставке CES, а сегодня бета-версия доступна в США, Великобритании и Южной Корее. Присоединиться к ней могут владельцы смартфонов семейств Galaxy S и Galaxy Note, которые вышли после 2018 года.

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Сама идея интересная, но не для наших широт. У нас, как правило, из флагманов «выжимают» максимальный срок службы или же перепродаю их, чтобы приобрести что-то новое. Нередко б/у смартфоны кочуют и доживают свой век в руках ближайших родственников.

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Источник: androidcommunit