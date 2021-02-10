Samsung Galaxy A22 показали со всех сторон

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Samsung Galaxy A22 должен стать самым доступным 5G-смартфоном компании

Процесс копирования давно и прочно въелся в мозги участников рынка, подтверждений тому можно найти множество. Одно из последних — дизайн Samsung Galaxy A22. Неожиданно оказалось, что южнокорейский гигант не прочь выпустить мобильник в стиле Pixel-фонов от Google.

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Известный сетевой информатор @OnLeaks выложил в сеть изображение Samsung Galaxy A22. То, что это будет бюджетное решение выдает в нем наличие дисплея с каплевидным вырезом и достаточно толстыми рамками по периметру. А вот основная камера здесь квадратной формы на манер той, которую мы видели в последних смартфонах Pixel. Только датчиков изображения тут три, тогда как Google дальше двухкамерных систем не шагнула.

Экран у Galaxy A22 будет IPS диагональю 6,2 дюйма и это обусловило то, что сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань. Смартфон получит селфи-камеру на 13-мегапикселей, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и стоит ждать поддержку 5G сетей. Хотя обещают и 4G-версию Galaxy A22, которая будет доступна только в ряде стран. Ожидаемое время дебюта — июль.

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Источник: androidauthority