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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE попали в сеть – он выйдет очень скоро и будет конкурировать с Nothing Phone 2

23.08.2023 60 0

Оставили Exynos 2200﻿, но добавили камеру 50 МП

 

Инсайдер Йогеш Брар обнародовал спецификации смартфона Samsung Galaxy S23 FE. В целом они прогнозируемы и ожидаемы, но хорошей новостью стала камера на 50 МП. Фактически Samsung Galaxy S23 FE – это Galaxy S22 с некоторыми изменениями.

 

Samsung Galaxy S23 FE


Процессор Exynos 2200, конечно, не то, чего ﻿ожидают ценители флагманов, но неплохо для относительно недорогого смартфона. Все остальные характеристики также выглядят неплохо (кроме, возможно, относительно медленной зарядки от 25 Вт).


Galaxy S23 FE напрямую конкурирует с Nothing Phone 2, также оснащенным Snapdragon 8+ Gen 1. Вопрос в том, чтобы Samsung предложила цену, которая была бы сравнима с $599. Очень скоро мы сможем об этом узнать – релиз S23 FE запланирован на сентябрь.

 

Источник: ﻿Wccftech

Автор: Русанов Андрій Дата публикации: 23.08.2023
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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE попали в сеть – он выйдет очень скоро и будет конкурировать с Nothing Phone 2