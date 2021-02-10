Характеристики Samsung Galaxy S23 FE попали в сеть – он выйдет очень скоро и будет конкурировать с Nothing Phone 2
23.08.2023 60 0
Оставили Exynos 2200, но добавили камеру 50 МП
Инсайдер Йогеш Брар обнародовал спецификации смартфона Samsung Galaxy S23 FE. В целом они прогнозируемы и ожидаемы, но хорошей новостью стала камера на 50 МП. Фактически Samsung Galaxy S23 FE – это Galaxy S22 с некоторыми изменениями.
Процессор Exynos 2200, конечно, не то, чего ожидают ценители флагманов, но неплохо для относительно недорогого смартфона. Все остальные характеристики также выглядят неплохо (кроме, возможно, относительно медленной зарядки от 25 Вт).
Galaxy S23 FE напрямую конкурирует с Nothing Phone 2, также оснащенным Snapdragon 8+ Gen 1. Вопрос в том, чтобы Samsung предложила цену, которая была бы сравнима с $599. Очень скоро мы сможем об этом узнать – релиз S23 FE запланирован на сентябрь.
Источник: Wccftech
Дата публикации: 23.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
Последние ролики на YouTube