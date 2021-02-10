Характеристики и цены планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE (от €529) и Galaxy Tab S9 FE Plus (от €699) появились в сети

26

Известны почти все данные Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE Plus

Ожидается, что Galaxy Tab S9 FE получит10,9” дисплей с разрешением 2304 x 1440 пикселей, а Galaxy Tab S9 FE Plus – ﻿диагональ 12,4” и разрешение 2560 x 1600 пикселей. Предварительно известно, что только модель Plus будет поддерживать стилус S-Pen.

Планшет Tab S9 FE будет оснащен процессором Exynos 1380. Модель поступит в двух версиях: 6 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ накопителя и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Galaxy Tab S9 FE+ получит конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Оба планшета оснастят слотом microSD.

Планшеты получат 8 МП основную камеру и 12 МП переднюю. Ожидается, что Galaxy Tab S9 FE Plus добавят дополнительную 8 МП ультраширокую камеру. Устройства будут работать на Android 13 (One UI 5.1).



Galaxy Tab S9 FE получит аккумулятор 8000 мАч, а для Galaxy Tab S9 FE Plus – 10090 мАч, который предоставит до 45 часов автономной работы. Оба планшета будут иметь Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G (опционально) и NFC, а также защиту от пыли и воды IP68.

В Европе Galaxy Tab S9 FE будет стоить от €529 евро ($555), а Tab S9 FE+ – от €699 евро ($735). Планшеты будут представлены в сером, мятном, серебристом и лавандовом цветах. За варианты с 5G дополнительная плата будет составлять €100.

Источник: Gizmochina