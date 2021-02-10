Характеристики и тесты чипа Tensor G3 с Pixel 8 – на 20% лучше G2, но слабее современных Snapdragon

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Tensor G3 на 20% быстрее TENSOR G2

Google анонсирует смартфоны Pixel 8 уже завтра, но сегодня М. Брэндон Ли из This is Tech Today поделился несколькими фото экрана Pixel 8 Pro, на котором запущены программы Device Info HW и AIDA64, раскрывающие подробные характеристики нового чипа Tensor G3.



Процессор Tensor G3 имеет 9 ядер: основное, Cortex-X3 с тактовой частотой 2,91 ГГц, 4 ядра Cortex-A715 (2,37 ГГц) и 4 ядра Cortex-A510 (1,7 ГГц). Также у него есть графический процессор Mali-G715 и работает с 12 ГБ оперативной памяти. Tensor G3 изготовлен Samsung по техпроцессу 4 нм с технологией упаковки FO-WLP, которая уменьшает выделение тепла и улучшает энергоэффективность чипа.







Утечка подтверждает наличие оптического сканера отпечатков пальцев Goodix, встроенного в панель дисплея. Ожидается, что Pixel 8 Pro выйдет с 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 1-120 Гц. Задняя камера будет оборудована основным объективом 50 МП, телефото на 48 МП с 5х оптическим увеличением и новым ультраширокоугольным объективом на 48 МП.







Процессор Pixel 8 и Pixel 8 Pro были протестированы в Geekbench 6.2﻿, и их результаты не слишком впечатляют. Чип Pixel 8 Pro набрал 1760 баллов в одноядерном тесте и 4442 в многоядерном. Процессор обычного Pixel 8 набрал 1563 и 4159 баллов соответственно. Разница не связана с процессором – он тот же в обеих моделях.

Результат указывает на примерно 20% повышения производительности по сравнению с поколением Pixel 7, но скромным по сравнению с чипами других производителей. Например, Snapdragon 8 Gen 2 показал результаты 1976 и 5149. Кажется, что Tensor G3 имеет примерно равную производительность с прошлогодним Snapdragon 8+ Gen 1﻿﻿. Другие характеристики Pixel 8 и Pixel 8 Pro стали известны раньше.

Источники: GSMArena, Notebookcheck