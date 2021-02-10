Характеристики Xiaomi 12: крутой дисплей, мощная начинка и камера с оптическим зумом

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Xiaomi 12 может стать флагманом по всем параметрам

Скоро у Xiaomi презентация новинки Civi, которая станет родоначальником новой серии и придет на смену линейке CC, ставшая эксклюзивом для рынка Китая. В этом году компания может выпустить еще один складной смартфон и, возможно, появится Redmi K40S или Redmi K40 Ultra. А еще есть вероятность, что нынешний год компания завершит на высокой ноте, представив Xiaomi 12. Хотя, ряд источников уверяют, что премьеру стоит ждать уже в начале 2022 года.

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Нет сомнений, что Xiaomi 12 застолбит за собой звание первого с Snapdragon 898. Среди черт смартфона называют также AMOLED LTPO-дисплей Е5 от Samsung разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. А вот от получения титула первого смартфона с датчиком разрешением 200-мегапикселей в этом смартфоне могли отказаться.

Так, пришло сообщение, что Xiaomi 12 предложит тройную тыльную камеру и разрешение всех трех сенсоров составит 50 Мп. В качестве главного ждут модуль Samsung ISOCELL GN5 и дополнит его ультраширик Sony IMX766. Интересным видится предсказание, что завершит ансамбль датчиков в основной камере телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

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Можно не сомневаться, что Xiaomi 12 получит оперативную память LPDDR5, но скорость возрастет до 8533 Мбит/с против 6400 Мбит/с у предшественника. Флеш-накопитель будет стандарта UFS 3.1, питать аппарат станет аккумулятор емкостью 5000 мАч и мощность проводной зарядки составит 120 Вт. Смартфон может предложить защиту от воды IP68, фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 12 и поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт.

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Источник: equalleaks