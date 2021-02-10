Xiaomi обвинили во встроенной цензуре на смартфонах. Компания все отрицает

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Xiaomi уверяет, что не нарушает прав пользователей и нормативные акты ЕС

Вчера Министерство обороны Литвы выступило с официальным заявлением, в котором оно предостерегло граждан страны от покупки китайских смартфонов и призвало избавиться от них, если они имеются в пользовании. Основанием для такого скандального сообщения послужили результаты расследования, которое провел Национальный центр по кибербезопасности, выявивший в смартфонах из Китая присутствие встроенного цензора для определенных фраз.

Апеллировали чиновники Литвы, прежде всего, к компании Xiaomi, во флагманских смартфонах которой и были найдены механизмы цензурирования. А в числе устройств, обладающих необходимыми фильтрами, был назван Xiaomi Mi 10T. Компания достаточно быстро отреагировала на обвинения и предсказуемо отвергает их. В частности, она заявила, что не подвергает цензуре ни исходящую, ни входящую коммуникации пользователей.

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Xiaomi уверяет, что никогда не ограничивала и не собирается делать это в будущем любые персональные действия пользователей смартфонов компании, включая звонки, поиск веб-страниц или применение стороннего софта для связи. Компания подчеркнула, что уважает и стоит на страже законных прав всех пользователей, а еще она неукоснительно соблюдает Общий регламент защиты данных Европейского Союза (GDPR).

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Источник: ep