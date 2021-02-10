Все что нужно знать о Xiaomi Civi: характеристики и цена

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Выйдет чуть улучшенный вариант глобального Xiaomi Mi 11 Lite NE

На днях стало известно, что 27 сентября представят первенца новой линейки Xiaomi Civi. По всему выходит, что она приходит на смену серии Xiaomi CC, которая дебютировала в 2019 году. Вчера сеть наводнили фоточки новинки, которую компания разослала в китайские профильные издания, и они с удовольствием делились снимками смартфона. Нет сомнений, что делали они это с согласия и одобрения самой Xiaomi, которая подогревает интерес к Xiaomi Civi.

Сегодня же в сеть слили характеристики смартфона, которые с большой долей вероятности достоверны, учитывая то, что есть немало тех, кто уже успел прикоснуться к Xiaomi Civi. Как сообщается, на фронтальной панели установили 6,55-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. В наши дни такой дисплей уже стал нормой.

В качестве аппаратной платформы предложили Snapdragon 778G, имеется 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Разрешение фронталки у Xiaomi Civi составит 32-мегапикселя и на тыльной стороне предложили тройную камеру с главным модулем на 64-мегапикселя. Его дополняет ширик и датчик для макросъемки.

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Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и есть технология быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Обладает Xiaomi Civi дисплейным сканером отпечатков пальцев и фирменной оболочкой MIUI 12.5 на основе Android 11. Ожидается, что за версию с 8/128 Гб памяти запросят $418, вариант с 8/256 Гб будут отдавать на $464, а за модификацию с 12/256 Гб придется раскошелиться на $510.

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Источник: weibo