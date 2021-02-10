Характеристики Xiaomi 12 Lite: две версии и разные камеры

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Xiaomi 12 Lite получит камеру уровня флагманов. Но есть нюанс

Энтузиасты с завидной регулярностью «потрошат» прошивку MIUI на предмет поиска любопытной информации о еще не представленных устройствах. И кое-что интересное им действительно удается найти. В этот раз они отыскали любопытные сведения о новом смартфоне, который может выйти на рынок как Xiaomi 12 Lite.

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Они смогли выяснить, что Xiaomi 12 Lite появится в двух версиях: для рынка Китая и для глобального рынка. Причем китайский вариант окажется лучше своего международного собрата по части камер. Версия с ориентиром на домашний рынок получила кодовое имя «ZIJIN», а глобальная — «TAOYAO».

Xiaomi 12 Lite в обоих вариантах исполнения должен получить дисплей с частотой обновления 120 Гц разрешением 2400х1080 точек и чип Qualcomm SM7325. Предположительно, в качестве аппаратной платформы подразумевается Snapdragon 778G+, который был представлен два дня назад и стал разогнанной версией Snapdragon 778G.

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Основная камера предложит три датчика изображения. В глобальном варианте это будет набор, состоящий из основного, широкоугольного и макродатчика. А вот в китайской версии Xiaomi 12 Lite сенсор для макросъемки заменят на телевик и это будет ощутимый прогресс для лайт-версии флагмана.

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Источник: xiaomiui