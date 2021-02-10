Проблемы, которые принесла с собой MIUI на базе Android 12 на смартфоны

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Xiaomi знает о них и работает над их устранением

Android 12 уже стала реальностью и можно было порадоваться за пользователей, чьи модели первыми получат новую версию зеленого робота. В числе тех, кто первыми получили бета-версию двенадцатой итерации Android оказались флагманы Xiaomi. Правда, уже это уже стало традицией, что компания косячит на старте с прошивкой. Пользователи начали жаловаться на то, что Android 12 превращает их смартфоны в «кирпич».

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Оказалось, что это не единственная проблема, с которой столкнулись те, кто накатил тестовую прошивку на основе Android 12 на смартфон. Многие жалобы были связаны с тем, что ряд сторонних приложений не совместимы с системой. В частности, больше всего нареканий было на аналог TikTok — Douyin.

Нарекания вызывал постоянный перезапуск смартфона без запроса, затемнение экрана и задержка с приходом уведомлений. Жалуются пользователи и на некорректную работу микрофона, магазин приложений часто запрашивает разрешение и после перезагрузки исчезают виджеты. Многих раздражает то, что такие приложения как WeChat, Alipay и другие утилиты тормозят во время открытия, а также громкость голоса в целом ряде мессенджеров откровенно слабая и как-то увеличить громкость звучания не получается.

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На данном этапе Xiaomi дала комментарий только на некоторые запросы пользователей, предложив обновить приложения. А еще она напомнила, что это тестовая сборка и вполне логично, что в ней встречаются ошибки и баги. В стабильной прошивке таких проблем не должно быть.

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Источник: ithome