Характеристики Xiaomi 12X: компакт по размерам и субфлагман по параметрам

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Таким может быть самый миниатюрный представитель семейства Xiaomi 12

Все мы знаем, как полюбила Xiaomi в последнее время раздувать собственный модельный ряд. В рамках одной серии выходит большое количество устройств, повторяющих друг друга. Скорее всего, не отойдет от этой практики компания и в следующем году. Линейка Xiaomi 12 также обещает быть многочисленной и в ней может найтись место Xiaomi 12X.

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Ранее в сети всплывала информация, что одна из моделей серии Xiaomi 12 имеет кодовое имя Psyche. Номер модели этого устройства для китайского рынка - 2112123G, а для мирового рынка - 2112123AC. В базе данных IMEI удалось обнаружить, что на глобальном рынке этот аппарат будет известен как Xiaomi 12X. Тогда как сведения из сертификационного центра 3С указывают на то, что эта модель получит поддержку быстрой 67-ваттной зарядки.

По словам одного из сетевых информаторов, Xiaomi 12X удостоится AMOLED-дисплея диагональю 6,28 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10 и в него встроят сканер отпечатков пальцев. Построена новинка должна быть на Snapdragon 870 и габариты корпуса составят 145,4х65,4 мм. В качестве основного на тыльной стороне будет выступать датчик на 50. Судя по диагонали дисплея, именно этот смартфон можно будет причислить к числу современных компактов.

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Источник: gizmochina