Готовится Redmi 10 2022. Что за зверь?

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В следующем году представят переиздание Redmi 10

Несколько месяцев назад состоялась премьера Redmi 10 на глобальном рынке, который предложил чип от MediaTek, дисплей с частотой обновления 90 Гц и датчик на 50 Мп на тыльной стороне. До конца года Redmi 10 также должен появиться на рынке Китая. Оказывается, эта модель получит версию 2022 года.

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Пришло сообщение, что готовится к выходу Redmi 10 2022. Что это будет за модель, информации нет. Как и нет сведений, почему компания приняла решение выпустить переиздание Redmi 10. Возможно, в модели 2022 году сменят аппаратную платформу, которая предложит поддержку сетей пятого поколения и это будет один из самых доступных 5G-смартфонов.

Напомним, что Redmi 10 обладает 90-герцовым дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек, восьмиядерным процессором Helio G88 с пиковой частотой 2,0 ГГц, 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Питает гаджет батарейка емкостью 5000 мАч и зарядить ее можно на мощности 18 Вт.

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На передней панели предложили селфи-модуль на 8-мегапикселей и на тыльной стороне в паре с 50 Мп сенсором работают датчики на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В качестве операционной системы используется Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

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Источник: twitter