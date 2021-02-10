Xiaomi 12 будет модником с дизайном «не как у всех»

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Остается проверить не пропадут ли усилия дизайнеров даром

Новые смартфоны кажутся скучными и бесят заурядностью? В случае с Xiaomi 12 компания рассчитывает на то, что его внешний облик не вызовет такой негативной реакции. Инсайдеры говорят о том, что нас ждет крутое переосмысление дизайна современного флагмана. Работы по созданию Xiaomi 12 уже завершены и начато массовое производство смартфона.

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Сетевые источники приписывают флагману внешний облик для тех, кто желает выделиться. Естественно, что «брать» обывателя планируют оформлением тыльной панели с главным элементом для самовыражения дизайнеров — основной камерой. А вот «лицо» Xiaomi 12 будет скучно-утилитарным, сложно придумать что-то оригинальное для оформления передней панели. Новинка должна предложить дисплей с изогнутыми боковинами и традиционную врезанную в дисплей фронтальную камеру.

Нам остается только ждать, когда в сеть сольют изображения Xiaomi 12 и мы сможем оценить уровень удивления от того, что придумали дизайнеры по части оформления тыльной камеры. О самом смартфоне мы знаем, что он должен предложить AMOLED-экран с высокой герцовкой, платформу Snapdragon 8 Gen1, быструю зарядку мощностью 120 Вт и тройную тыльную камеру, где в качестве главного предложат датчик на 50 Мп размером 1/1,3 дюйма.

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Источник: mydrivers