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Характеристики Xiaomi Mi 10S: отличий от Xiaomi Mi 10 хватает

08.03.2021 1436 1

Параметры Xiaomi Mi 10 основательно прокачали и выдали Xiaomi Mi 10S

Xiaomi молодцы, активны на рынке смартфонов и делают все чтобы воспользоваться ситуацией с Huawei. С этой целью они активно расширяют модельный ряд и сегодня был представлен Xiaomi Mi 10S, ставший обновлением Xiaomi Mi 10, предложив характеристики, которые актуальны сегодня.

 

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Характеристики Xiaomi Mi 10S: отличий от Xiaomi Mi 10 хватает – фото 1﻿

 

Xiaomi Mi 10S поступит в продажу 10 марта, а сегодня компания анонсировала его выход и раскрыла ключевые характеристики. Прежде всего, акцент на трех вещах: аппаратной платформе Snapdragon 870, дизайну в стиле Xiaomi Mi 10 Ultra и стереодинамиках Harman/Kardon.

 

Характеристики Xiaomi Mi 10S: отличий от Xiaomi Mi 10 хватает – фото 2

 

Но на этом отличия от Xiaomi Mi 10 не заканчиваются. В Xiaomi Mi 10S еще предложат дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и проводную зарядку мощностью 33 Вт. Будет сюрприз и с камерой. Надписи на блоке тыльной камеры указывают на наличие модуля разрешением 108-мегапикселей и 120-кратного цифрового зума.

 

Прочие детали о Xiaomi Mi 10S, включая цену, компания раскроет 10 марта, когда и стартуют продажи смартфона. Интересно, что новинка станет могильщиком Xiaomi Mi 10, который снят с производства и исчезнет с полок магазинов.

 

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Источники: mydrivers, mydrivers

Xiaomi Mi 10S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.03.2021

Комментарии

Je Ja 0
XIAOMI. ДА БЕСТ...... APPLE... ГОВНИЩЕ.....
08.03.2021 08:50

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Характеристики Xiaomi Mi 10S: отличий от Xiaomi Mi 10 хватает