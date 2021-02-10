Причина, почему же США ввели санкции против Xiaomi

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Стало известно, что послужило причиной включения Xiaomi в санкционный список неугодных

В январе сеть взорвала новость, что США включили Xiaomi в санкционный список. Тогда было объявлено, что причиной для начала гонений стала связь компании с китайскими военными. В очередной раз Америка не стала утруждать себя демонстрацией доказательств своих обвинений. Не царское это дело кому-то что-то доказывать, «великой» Америке должны верить на слово.

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И вот теперь благодаря изданию Wall Street Journal стало известно, что же в итоге стало причиной попадания Xiaomi в «черный» список. Им удалось познакомиться с документами, направленными в Министерство обороны США, которые и открывают занавес над причиной предания анафеме. И она надуманная.

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Получил награду — будь готов к санкциям

Оказывается, все дело в награде, которую получил глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Он и еще 100 руководителей китайских компаний получили награду «Выдающийся строитель социализма с китайскими особенностями». Вручило ее топ-менеджеру Министерство информационных технологий Китая, которое, по мнению США, курирует «военно-гражданское слияние». Якобы в Поднебесной есть программа, в рамках которой частный бизнес помогает в создании технологий для военных.

Сама компания никак не скрывала награждения своего руководителя и информация о награде есть на официальном сайте Xiaomi. В числе прочего в документах Министерства обороны США также упоминается возросший интерес и инвестиции компании в передовые технологии, включая 5G и искусственный интеллект.

Все только начинается? Время покажет

Напомним, что вот уже несколько лет идет торговая война между Китаем и США, одной из жертв которой стала Huawei. Компанию обвиняют во всех смертных грехах, но предоставить сколько-нибудь вменяемые доказательства Америка так и не удосужилась. Но это не мешает американским чиновникам и дальше с остервенением давить на Китай, чтобы максимально ослабить IT‑сектор и все ради «величия» и гегемонии американских компаний.

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Для Xiaomi попадание в санкционных список означает, что до ноября 2021 года ее покинут американские инвесторы, продав свои акции или выведя деньги из бизнеса, который хоть как-то связан с китайской компанией. Сама же Xiaomi лишается дополнительных финансовых инструментов для привлечения кредитов и дополнительных средств.

Стоит также понимать, что попадание в санкционный список может оказаться только прелюдией, за которой могут последовать другие ограничения. Нет уверенности, что в дальнейшем США не запретит американским компаниям предоставлять технологии и компоненты для Xiaomi. И это уже может оказаться ощутимой проблемой, которая больно ударит по компании. Никто сейчас не может гарантировать, что история с Huawei не повторится и Xiaomi не станет очередной жертвой в войне Америки с Поднебесной.

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Сама компания ответила предсказуемо на все обвинения — не понимают, откуда такие абсурдные обвинения и никакого отношения к военным она не имеет. Другой декларативный посыл — защищать себя всеми доступными средствами. Xiaomi уже и в суд подала с требованием снять с нее все обвинения и признать действия США незаконными. Исход этого разбирательства достаточно предсказуем. Вряд ли американская Фемида пойдет против защиты интересов национальной безопасности США, санкции останутся в силе. Вопрос только, будет ли дальше Америка сильнее «закручивать гайки».

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Источник: phonearena