Harmony OS предлагает поддержку Google-сервисов

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Без Android и EMUI, а с Harmony OS и сервисами от Google. Таким смогли сделать Huawei Mate 40 Pro+ энтузиасты

В сентябре прошлого года Huawei показала Harmony OS 2.0, которая ориентирована на смартфоны и прочие умные устройства. При этом сама компания не спешит отказываться навсегда от Android и заявляет, что ее фирменная операционка ни в коей мере не является заменой Android. Что в целом и не удивительно, ведь Harmony OS — это переделанный Android, обладающий схожими функциональными возможностями и одним ядром.

Сейчас Harmony OS 2.0 проходит этап бета-тестирования и опробовать ее в действии могут только разработчики ПО. Это в итоге позволило получить еще одно доказательство того, что у Android и Harmony OS одна природа. Оказалось, что бета-версия операционки поддерживает работу с сервисами Google. Этот факт удалось установить в ходе тестирования Harmony OS на Huawei Mate 40 Pro+.

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По словам китайских разработчиков, они решили попробовать установить сервисы Google на смартфон с Harmony OS и у них это получилось. В доказательство они показали серию скриншоты с Google Play. Изображения четко дают понять, что созданы они на Huawei Mate 40 Pro+, который работает под управлением Harmony OS 2.0.0 Developer Beta3 и при этом пользователь может работать с учетной записью Google и магазином приложений Google Play.

Интересно, что сама Huawei никак не комментировала совместимость Harmony OS с сервисами Google. Более того, компания активно продвигает и вкладывает огромные средства в собственные сервисы HMS, как заменитель служб от поискового гиганта. Работоспособность Google-сервисов на Harmony OS явно подтверждает то, что у обоих операционок общая природа, а также можно говорить о поддержке и системных обновлений Google Play.

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Источники: mydrivers, mydrivers