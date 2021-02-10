Показали прототип Huawei P50 Pro на фото

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Вот так может выглядеть вживую Huawei P50 Pro

Позиции Huawei на рынке смартфонов изрядно пошатнулись, и компания опускается все ниже в табеле рангов крупнейших производителей смартфонов. Она пытается наскрести остатки комплектующих, чтобы выпустить хоть какие-то модели в этом году. Летом должна дебютировать флагманская линейка Huawei P50 и в сети уже мелькали изображения новинок, которые указывают на то, что они получат необычно оформленную тыльную камеру.

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Сегодня в сеть выложили фото макетов Huawei P50 Pro, которые указывают на то, что флагман получит тонкорамочный дисплей с круглым отверстием по центру для фронтальной камеры. Площадка основной камеры выполнена в форме овала внутри которого находятся два круга, вмещающие в себя датчики изображения, а за его пределы вынесена светодиодная вспышка. Макеты дают понимание, что основная камера получит четыре сенсора.

По той информации, которая ранее мелькала в сети флагманы серии Huawei P50 получат на вооружение фирменные чипы серии Kirin 9000 и топовый датчик изображения Sony IMX800, чей оптический формат должен составить 1 дюйм. Также есть предположение, что Huawei P50 Pro или Huawei P50 Pro+ предложит жидкостную линзу аналогичную той, которую получил Xiaomi Mi Mix Fold.

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Источник: slashleaks