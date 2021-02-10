График премьер на май-июнь от Huawei: серия Huawei P50, смарт-часы, планшет, ноутбук и наушники

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Huawei не сдается и готовится показать целую россыпь новинок

После череды переносов Huawei все же определилась с датой анонса флагманской серии Huawei P50. По крайней мере, инсайдеры нас в этом уверяют и даже называют точную дату релиза — 17 июня. Ожидается, что в рамках пресс-мероприятия покажут только смартфоны, которые должны в этом году выйти ограниченным тиражом из-за санкций США.

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Но предшествовать ему будут еще два мероприятия, которые организует Huawei. Так, 19 мая обещают релиз смарт-часов Watch 4X, беспроводных наушников FreeBuds и портативных компьютеров MateBook. Тогда как 2 июня наступит черед для анонса планшета MatePad Pro 2, который должен получить чип Kirin 9000, 120-герцовый дисплей диагональю 12 дюймов и операционную систему HarmonyOS. В этот же день должны представить умные часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro.

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Что касается смартфонов серии Huawei P50, то им приписывают OLED-дисплеи разной диагонали с частотой обновления 120 Гц, чипы линейки Kirin 9000, батарейки емкостью не менее 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей и предложат быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Те рендеры и фото, которые мелькали в сети, указывают на то, что новинки будут выделяться массивным блоком основной камеры с двумя круглыми модулями, вмещающие в себя четыре датчика изображения. Huawei P50 Pro+ приписывают жидкую линзу и все смартфоны серии должны получить датчик Sony IMX800.

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Источник: huaweicentral