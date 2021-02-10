HarmonyOS 2.0 vs MIUI 12.5: тест на скорость работы

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HarmonyOS 2.0 демонстрирует достойный результат работы на фоне MIUI 12.5

Несмотря на то, что HarmonyOS — это гибрид Android и построен на Android Open Source Platform, разработчики Huawei утверждают, что их операционка более легковесная, шустрая и универсальная. Естественно, что им пришлось сделать все, чтобы облегчить прошивку и сделать ее менее требовательной к ресурсам устройств. Судя по отзывам тем, кто успел познакомиться с HarmonyOS, у них это получилось.

Фирменная операционка Huawei получилась достаточно шустрой и обходит по скорости работы MIUI 12.5. На YouTube-канале Atnarr Tech появился ролик, где сравнили скорость работы смартфона Huawei с HarmonyOS 2.0 и мобильника, работающего под управлением MIUI 12.5.

Автор сравнения одновременно на двух смартфонах запускал одни и те же приложения. Speed-тест показал, что по скорости работы аппарат с НarmonyOS не уступает своему визави на MIUI 12.5, а в ряде случаев и обходит его.

Напомним, что с декабря прошлого года HarmonyOS 2.0 находится на стадии бета-тестирования и является предметом тщательного изучения. Стабильная сборка должна выйти в следующем месяце и первыми ее получат актуальные флагманы компании. Но только те, которые актуальны для рынка Китая.

Источник: youtube