HarmonyOS и первые проблемы, Galaxy S22 с оглядкой на экономию и Xiaomi о будущем

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Последние дни оказались достаточно насыщенными на события: прошла презентация OnePlus Nord N200 и серии Honor 50, а инсайдеры показали какой будет операционная система Windows 11. Но давайте обо всем по порядку, рассказываем новости, которые мы отобрали для очередного дайджеста.

Sony продолжает говорить о том, что выпустит мобильные версии самых популярных франшиз для Playstation. И сделает это в самый короткий срок.

Власти Китая осознали, что беспроводная зарядка может нарушить нормальную работу телекоммуникационного и прочего оборудования, поэтому ввели ограничения по ее мощности — не более 50 Вт.

На август Samsung готовит к анонсу целую россыпь новинок, среди которых будут складные смартфоны, наушники и смарт-часы. А вот представит ли она Galaxy S21 FE — большой вопрос. Инсайдеры уверяют, что смартфон отменен или его производство поставили на паузу. Samsung же предпочла дать пространственный ответ, из которого следует, что она сама еще не решила выпускать смартфон или же нет.

Тем временем Huawei рапортует о 10 млн устройств, работающих под управлением HarmonyOS. Правда, гладко перевод смартфонов на фирменную операционку осуществить не удалось. Вот и приходится компании делать ликбез, что делать, чтобы смартфон не тормозил, не перегревался и не «жрал» батарейку усиленно. И вновь релиз Huawei P50 отодвинули. Теперь на сентябрь.

А вот Honor, обретя независимость, торжественно представила серию Honor 50, а также обещает впечатлить будущим складным Honor Magic.

OnePlus отметилась анонсом Nord N200 5G, а также готовится представить Nord 2, который воссоздан на базе Oppo Reno6 Pro + и на ряде рынков будет известен как Realme X9 Pro.

Apple вновь «вляпалась» в скандал с кривой подставкой дисплея iMac и наличием мошеннических приложений в App Store.

Xiaomi решила всерьез взяться за фирменную прошивку и даже создала группу аж из 5 человек, которые займутся исправлением косяков в MIUI. Нужно ускориться, ведь на подходе MIUI 13, которая должна дебютировать в будущем флагмане с подэкранной камерой. Совсем скоро представят планшеты серии Xiaomi Mi Pad 5, и они будут продаваться за пределами Китая. А еще есть пророчество, что в следующем году на прилавки магазинов придут смартфоны без разъемов.

И уже по традиции завершит наш выпуск рубрика «дичь» с рассказом о вулканической майнинговой ферме. А еще не забудьте принять участие в нашем розыгрыше, условия самые простые.