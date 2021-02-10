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HarmonyOS открыта для всех

16.05.2021 1004 1

Huawei хочет, чтобы HarmonyOS распространилась на устройства сторонних компаний, и как можно быстрее

Вот уже лет пять Huawei работает над собственной операционной системой. И, возможно, сам проект так и продолжал бы носить характер неторопливого, если бы санкции США не заставили компанию ускориться и за короткий срок сделать то, на что у других уходят годы. Запуск стабильной версии HarmonyOS состоится в начале лета и у компании очень амбициозные планы по части завоевания рынка.

 

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Так, в одном из своих интервью изданию TechRadar представители Huawei заявили о том, что HarmonyOS не только создана, чтобы прийти на смартфоны компании, но и вполне может стать альтернативой для тех устройств, которые сейчас работают под управлением Android.  Более того, было заявлено, что HarmonyOS доступна для производителей смартфонов. Это четко говорит о том, что компания открыта для сотрудничества и готова налаживать контакты со всеми, кто будет заинтересован в установке ее фирменной операционной системы на устройства.

 

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При должной поддержке со стороны властей Китая и партнеров внутри этой страны, у HarmonyOS есть все шансы пойти в народ и быстро завоевать популярность. Скорее всего, именно на это и рассчитывает Huawei, когда говорит о том, что они хотят за короткий срок, чтобы их операционная система заняла 16% рынка уже в этом году.

 

Легкость, гибкость и простота оптимизации HarmonyOS к самым различным гаджетам должны в итоге поспособствовать тому, чтобы сторонние производители обратили внимание на нее и стали устанавливать ее на свои гаджеты. Чем больше компаний поверят в новую операционку, тем стремительнее будет расти ее доля и влияние на рынок Китая. И, возможно, через год-два мы начнем говорить о том, что на просторах Поднебесной появилась достойная альтернатива Android.

 

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Источники: techradar, gizchina

HarmonyOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.05.2021

Комментарии

Игорь Сухов 0
на сяоми давайте, попользуемся посмотрим
16.05.2021 14:59

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