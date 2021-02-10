Huawei стремится «убить» Android в смартфонах для рынка Китая?

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Монополии Android на китайском рынке может быть нанесен серьезный удар

Huawei практически мертва, «порвана в клочья» и ее смартфоны исчезают из продажи. В эти дни хватает такой риторики особенно на фоне новостей, приходящих с просторов Китая, где ассортимент устройств компании изрядно поредел на полках магазинов и этот процесс необратим. Все эти нападки на Huawei со стороны США практически парализовали работу компании на рынке смартфонов, они существенно осложнили создание продуктов.

Напомним, что первым серьезным проявлением санкций стало то, что Google перестала официально работать с Huawei, предоставлять новые версии Android и помогать в разработке софта. Но тут неожиданно китайцы решили показать, что жизнь без Google возможна. Они поднажали с созданием фирменного магазина приложений, а также ускорились в создании собственной операционной системы. И вот уже скоро мы увидим первые чистокровные аппараты на HarmonyOS.

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Huawei настроена решительно и заявляет о планах перевести на фирменную операционку около 200 млн своих устройств уже в этом году. Есть в этих планах и 100 млн сторонних устройств, которые получат HarmonyOS. О чем конкретно идет речь, сказано не было, но источники с просторов Китая сообщают, что целый ряд производителей всерьез присматриваются к операционной системе Huawei.

Кто эти симпатизирующие или потенциальные партнеры, не сказано. Возможно, это лишь небольшие локальные компании, которые нацелены на рынок Китая и им вовсе нет дела до сервисов Google. Хотя ранее в сети ходили разговоры, что и крупнейшие вендоры проявили интерес к HarmonyOS и даже создали команды, которые займутся изучением возможности установки ее на своих устройствах.

Интересно, что вчера появилась новость, что Huawei намерена подружить фирменную операционную систему с платформами Qualcomm и MediaTek. И если это так и китайцам удастся адаптировать ее работу со сторонними чипами, то можно будет говорить, что альтернатива Android с GMS-сервисами действительно появилась.

А если еще Huawei удастся начать распространять HMS и HarmonyOS для других игроков и среди них окажутся крупнейшие вендоры, то получится, что американские чиновники с дубинками сделали все, чтобы Google потеряла рынок Китая. Не сразу, но это вопрос времени, когда поисковый гигант ощутит отток клиентов, финансовые потери будут ощутимыми. А вот на глобальном рынке все останется неизменным. Тут позициям Google ничего не угрожает, пока. Китайские компании будет по-прежнему устанавливать GMS-версию Android.

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Безусловно, тут возникает много “если”. Многое будет зависеть от того, какой продукт в итоге получился у Huawei, какие льготы и преференции она предложит местным компаниям для перехода на Harmony OS. Также немалую лепту могут внести власти Китая, которые будут спокойно наблюдать за потугами Huawei или же будут использовать рычаги стимулирования или давления на прочие китайские компании во взятии на вооружение Harmony OS. Не стоит списывать со счетов и невозможность предугадать по какому сценарию будет продолжаться торговая война Китая и США, какие последствия она может принести.

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Источник: ithome