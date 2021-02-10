HarmonyOS с сервисами Google, помянем сервисы в Xiaomi, погрустим над новинками Oppo, Vivo и Samsung

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Христос Воскресе! В этот чистый и светлый праздник желаем вам добра, помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, здоровья близким, благодати, благополучия и счастья. И в праздник мы не оставим вас без подарка — ловите наш очередной новостной выпуск. Подводим итоги прошедших дней, собирая самые интересные новости.

Неожиданно ребята из DxOMark решили, что мало еще рейтингов, к созданию которых они приложат руки. Вслед за камерами, дисплеем и звуком они примутся за автономность устройств. По какому принципу будут ранжировать смартфоны и какую методику возьмут на вооружение, неизвестно.

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Тем временем Nvidia решила ограничить возможность майнинга на видеокартах RTX3000. А приставку Sony PlayStation 5 смели в Китае с прилавков магазинов за считанные секунды, опустошив склады продавцов.

Для многих Sony стала синоним аутсайдера на рынке смартфонов. Но вопреки всем злопыхателям в первом квартале нынешнего года компания сумела стабилизировать ситуацию и смогла даже немного заработать. Ей каким-то образом удалось поживиться на продажах 400 тысяч трубок.

Эксперты сумели посчитать себестоимость Galaxy S21 и пришли к выводу, что она на 7% ниже, чем у Galaxy S20. Экономия достигнута за счет уменьшения количества антенн и урезанного комплекта поставки. Компания тем временем готовит выпуск Galaxy M42, который станет копией Galaxy A42. А еще ей придется отбиваться в суде от обвинений в преднамеренной продаже бракованных смартфонов серии Galaxy S20. Главная претензия — самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.

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На этой неделе вышла серия Vivo V21 и странный Oppo A53S 5G. Стало известно, что Huawei покажет россыпь новинок, среди которых будут наушники, смарт-часы, планшет и ноутбук. Еще пришло сообщение, что компания активно тестирует HarmonyOS 2.0 на своих смартфонах и прошивка принесла сюрприз — возможность работать с сервисами Google.

Разборки с ФАС России ожидают Apple. Компанию обвинили в том, что она угнетает сторонних разработчиков и за это ей надлежит распрощаться с $12 млн. Досталось компании и от Microsoft, которая в рекламе своего ноутбука предпочла пройтись по творениям концерна из Купертино, откровенно насмехаясь над «достижениями» яблочников.

В сети появилась информация, что Xiaomi совместно с Samsung создает кастомный чип, включающий в себя мощное ядро Cortex-X2. Наконец-то компания поняла, что MIUI изрядно жрет оперативку, поэтому решено предложить функцию расширения памяти. Неприятный сюрприз Xiaomi преподнесла поклонникам Google сервисов в Китае нещадно «выпилив» возможность установки их на Redmi GE и прочие аппараты под управлением MIUI 12.5.

А в конце ролика вас ждет ставшая постоянной и популярной рубрика «дичь». Приятного просмотра и еще раз с праздником!