Haylou RS4 Plus: невероятная цена на самые лучшие фитнес часы с премиальным дизайном

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Стильный и полезный аксессуар за смешные деньги

Партнер Xiaomi по разумной технике Haylou в своем арсенале имеет очень интересную модель RS4 Plus. Они имеют 1,78" AMOLED-экран с разрешением 368x448 пикселей, датчиками SpO2, частоты сердечного ритма, термометром и шагомером.

Производитель заявляет о 10 днях автономной работы в активном режиме и 40 днях в режиме ожидания.

Корпус фитнес часов выполнен из металла и выглядит он значительно дороже своей цены. Haylou RS4 Plus подходят для женщин и мужчин, имеют влагозащиту по стандарту IP68.

Есть поддержка более чем 100 спортивных режимов, включая бег, бадминтон, баскетбол, езду на велосипеде, прыжки со скакалкой и футбол. Также есть поддержка мониторинга сна и калорий. Совместимые с Android и iOS имеют более 100 циферблатов.

Также есть интеллектуальный будильник, мониторинг женского здоровья и управление камерой. Haylou RS4 Plus весят 57 граммов и продаются в черном и серебристом цветах.

Приобрести их можно в интернет-магазине Andro-price по этой ссылке всего за 1870 грн.

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