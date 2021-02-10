Hi Nova: как Huawei производит смартфоны под санкциями

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Выпуск устройств под другим брендом позволяет идти в обход

После введения санкций, Huawei не сдалась и продолжает бороться. Так как под санкции попали все «дочки» компании без исключения, Honor продали, позволив ей и дальше полноценно работать на рынке. А еще придумали еще один обходной маневр и имя ему бренд Hi Nova.

Компания Hi Nova появилась в 2021 году, а владеет ею китайская государственная компания China Post. И вдруг неожиданно «Почта Китая» начала выпуск собственных смартфонов, которые удивительным образом похожи на устройства серии Nova от Huawei. А все дело в том, что еще в 2019 году China Post и Huawei подписали соглашение о партнерстве в 2019 году.

Несложно догадаться, что разработка, создание и производство мобильных устройств за Huawei, а от China Post тут только шильдик и закупка комплектующих, доступ к которым Huawei перекрыли. Вот таким нехитрым способом Huawei получила нужные ей компоненты, в частности, 5G-чипы. А еще может и устанавливать в смартфонах актуальную версию Android.

Примером такого обхода санкций и совместного сотрудничества двух компаний, стал смартфон Hi nova 9 Pro, ставший результатом ребрендинга Huawei Nova 9 Pro. Он обладает 6,72-дюймовым OLED-экраном разрешением 2676х1236 точек с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, и чипсетом Snapdragon 778G, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб. Имеется четверная тыльная камера 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталка на 32 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 100-ваттной зарядкой.

На данном этапе устройства под брендом Hi Nova продаются исключительно в Китае. Но эксперты не исключают, что модельный ряд устройств этой компании будет расти и, возможно, впоследствии появятся и за пределами Поднебесной. Правда, если им позволят, ведь «чьих рук» смартфоны, несложно понять.

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Источник: xiaomiui