Хит продаж Xiaomi Pad 6 с огромной скидкой – всего за 10 550

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Эффектный вид с металлическим корпусом

Популярный и качественный планшет Xiaomi Pad 6 становится еще дешевле. Устройство в металлическом корпусе, как ни странно, весит меньше предшественника, Pad 5. Впечатление производят уменьшенные рамки, переработанный блок камер и общий дизайн. Мощная батарея на 8840 мАч обеспечивает длительную автономность.



Дисплей IPS 11” получил увеличенное разрешение (1800x2880), частоту обновления 144 Гц и поддержку HDR10 и Dolby Vision. Но тип матрицы и яркость 550 нит, а также отсутствие слота SIM делает Xiaomi Pad 6 чисто домашним планшетом. В помещении он радует мультимедийной функциональностью – к качественному экрану добавляются 4 довольно громких динамика.



На борту планшета появился разъем USB 3.2 Gen 1, но следует учесть, что комплектный кабель все еще поддерживает только USB 2.0, поэтому для более быстрой передачи данных нужно позаботиться о его замене. Еще лучше – использовать для этого Wi-Fi 6, или Bluetooth 5.2 с A2DP и LE для подключения устройств. Традиционно Xiaomi обеспечивает высокую скорость беспроводной сети – более 900 Мбит/с в независимых тестах.



Блок камеры Xiaomi Pad 6 был переработан, но сама она претерпела минимальные изменения. Главная камера на 13 МП поддерживает видео 4K 30 к/с, но апертура f/2.2 дает хороший результат только при достаточном освещении. Селфи-камера имеет датчик на 8 МП.



В коробке с гаджетом есть зарядное устройство на 33 Вт и кабель USB. За отдельную плату Xiaomi предлагает стилус Smart Pen и обложку с клавиатурой (нужно сказать, что на ней нет трекпада). Xiaomi Pad 6 с размерами 254х165,2х6,5 мм весит 490 г и является хорошей покупкой со скидкой.



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Xiaomi Pad 6 – ﻿10 550,54 грн﻿



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