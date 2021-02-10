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Хит продаж Xiaomi Pad 6 с огромной скидкой – всего за 10 550

25.08.2023 108 0

Эффектный вид с металлическим корпусом

Популярный и качественный планшет Xiaomi Pad 6 становится еще дешевле. Устройство в металлическом корпусе, как ни странно, весит меньше предшественника, Pad 5. Впечатление производят уменьшенные рамки, переработанный блок камер и общий дизайн. Мощная батарея на 8840 мАч обеспечивает длительную автономность.

 

Xiaomi Pad 6


Дисплей IPS 11” получил увеличенное разрешение (1800x2880), частоту обновления 144 Гц и поддержку HDR10 и Dolby Vision. Но тип матрицы и яркость 550 нит, а также отсутствие слота SIM делает Xiaomi Pad 6 чисто домашним планшетом. В помещении он радует мультимедийной функциональностью – к качественному экрану добавляются 4 довольно громких динамика.

 

Xiaomi Pad 6


На борту планшета появился разъем USB 3.2 Gen 1, но следует учесть, что комплектный кабель все еще поддерживает только USB 2.0, поэтому для более быстрой передачи данных нужно позаботиться о его замене. Еще лучше – использовать для этого Wi-Fi 6, или Bluetooth 5.2 с A2DP и LE для подключения устройств. Традиционно Xiaomi обеспечивает высокую скорость беспроводной сети – более 900 Мбит/с в независимых тестах.

 

Xiaomi Pad 6


Блок камеры Xiaomi Pad 6 был переработан, но сама она претерпела минимальные изменения. Главная камера на 13 МП поддерживает видео 4K 30 к/с, но апертура f/2.2 дает хороший результат только при достаточном освещении. Селфи-камера имеет датчик на 8 МП.

 

Xiaomi Pad 6


В коробке с гаджетом есть зарядное устройство на 33 Вт и кабель USB. За отдельную плату Xiaomi предлагает стилус Smart Pen и обложку с клавиатурой (нужно сказать, что на ней нет трекпада). Xiaomi Pad 6 с размерами 254х165,2х6,5 мм весит 490 г и является хорошей покупкой со скидкой.

 

Xiaomi Pad 6


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Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.08.2023
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Хит продаж Xiaomi Pad 6 с огромной скидкой – всего за 10 550