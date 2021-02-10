Хитовый Redmi Note 12 Pro 5G можно заказать в нашей стране по вкусной цене.

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Наконец-то мы дождались возможности приобрести Redmi Note 12 Pro в Украине

Нынешняя линейка Redmi Note 12 вышла еще в ноябре 2022 года. Когда мы увидели характеристики новинок во время презентации, то сразу поняли, что это будет хит продаж и многие люди добавили эти смартфоны в свою корзину хотелок в голове.

Но на этот раз Xiaomi немного затянула с выходом моделей на глобальный рынок и вот, наконец, после глобальной презентации мы можем заказать себе самый сбалансированный аппарат из этой линейки, который можно назвать лучшим среднебюджетным смартфоном на рынке.

Если еще есть люди, которые не знают, что из себя представляет Redmi Note 12 Pro 5G, мы сделаем краткий обзор этого аппарата:

Смартфон имеет современный дизайн с плоскими гранями и задней крышкой, кстати, задняя крышка стеклянная, а не пластиковая как у большинства конкурентов. Также хочу отметить небольшую толщину 8 мм и вес 187 граммов, он хоть и немаленький, но не вызывает дискомфорта или ощущения здоровой лопаты в руках.

Блок камер выглядит аккуратно и стильно, он узнаваем, но не привлекает слишком много внимания. Впереди мы видим большой дисплей с тонкими рамками и маленьким отверстием для селфи камеры посередине. Сборка качественная и смартфон чувствуется монолитным, можно отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP 53.

Теперь основные характеристики:

Дисплей: OLED FHD+ 6,67" 120Гц, ШИМ 1920 Гц

Процессор: Dimensity 1080

Основная камера: 50МП OIS(IMX 766)+8МП+2МП

Фронт.камера: 16МП

Аккумулятор: 5000мАч + 67W – 100% за 46 мин

Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, NFC, 5G, инфракрасный порт, линейный вибромотор, стереодинамики.

Теперь подытожим что же означают все эти циферки: покупая этот смартфон вы получите отличный дисплей с плавной картинкой, качественный стереозвук и приятный виброотзыв. Мощности процессора в повседневной жизни хватает для всех задач, конечно игровым его назвать нельзя, но почти все игры кроме Genshin impact будут работать без проблем, хотя и в него поиграть можно не на максималках.

А самое главное это его камера, здесь установлен крутой сенсор с оптической стабилизацией, который делает очень крутые фото и снимает довольно неплохое видео. В этом ценовом диапазоне ничего лучше просто нет. Этот смартфон не выглядит и не чувствуется бюджетным, трубка точно заслуживает внимания.

Заказать эти смартфоны можно уже в нашем магазине andro-price.com

Global Version:

6/128 Гб - 12 759 грн

8/128 Гб - 13 759 грн

8/256 Gb – 14 559 грн

CN + Global ROM:

6/128 Гб - 11 099 грн

8/128 Гб - 11 789 грн

8/256 Gb – 12 488 грн

12/256 Gb - 13 189 грн

Цвет: Голубой, Белый и Черный

К выбору версии памяти нужно подходить ответственно, потому что карт памяти этот смартфон не поддерживает и нужно сразу поразмыслить как вы будете использовать устройство. Так что не медлите и заказывайте себе крутой смартфон по вкусной цене.

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