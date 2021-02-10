Honor 50 (Honor 50 Pro) во всей красе: фотогалерея и видео

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По части цветового оформления Honor 50 (Honor 50 Pro) смотрится интересно

До анонса серии Honor 50 остается неделя и сетевые источники продолжают разрушать интригу вокруг новинок. На этот раз они слили галерею «живых» снимков с Honor 50 или Honor 50 Pro в главной роли и выложили небольшой ролик, где его автор смог повертеть в руках новинку.

Honor 50 или Honor 50 Pro в таком исполнении мы уже видели не раз. Но все же стоит обратить внимание на исполнение основной камеры с двумя круглыми блоками и достаточно эффектные цветовые расцветки. Тыльная панель глянцевая и можно будет выбрать между черной, белой, розовой и зеленой расцветками. В плане цветового исполнения Honor 50 выглядит привлекательно, но далеко не всем зайдет дизайн тыльной камеры, которая выглядит массивно и чужеродно на «спинке».

Напомним, что в серии Honor 50 дебютирует чипсет Snapdragon 778G, базовая версия должна предложить главный датчик на 50 Мп и быструю зарядку мощностью 66 Вт, а у «прошки» будет 108 Мп сенсор и мощность зарядки доведут до 100 Вт. Новинки должны предложить OLED-дисплеи с повышенной герцовкой, от 6 Гб оперативной памяти и аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч.

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Источник: toutiao