Honor 50 следующая новинка от бывшей «дочки» Huawei

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У Honor 50 и Huawei P50 может быть одна родословная

В ноябре прошлого года состоялся «развод» Huawei и Honor, тем самым материнская компания дала шанс «дочке» выжить на рынке смартфонов и вернуться к сотрудничеству с партнерами. В частности, китайцы рассчитывали на то, что смогут и дальше работать с Qualcomm и Google. Чип Snapdragon и сервисы Google должны были появиться в Honor 40, но до сегодняшнего дня это так и не случилось.

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Но сегодня неожиданно появилась информация, что компания пропустит Honor 40 и представит сразу Honor 50. По данным ресурса GSMArena именно эту модель производитель представит в мае нынешнего года. В подтверждение своих слов источник опубликовал тизер и эскизы, которые ему каким-то образом удалось «умыкнуть» еще до его официальной публикации.

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На самом тизерном изображении и эскизах показан образ тыльной камеры, состоящий из двух больших блоков круглой формы. Они «удивительным» образом повторяют тот блок камеры, который приписывают Huawei P50 и такое сходство заставляет весьма скептически отнестись к достоверности тизера или к тому, что Honor действительно стала независимой. В верхнем кругу разместился один датчик изображения, а нижний вмещает два сенсора.

Обращает на себя внимание то, что эскиз содержит изображение съемного фильтра или объектива, который, по всей видимости, крепится при помощи магнитов. Ждем больше подробностей о Honor 50 и, конечно же, больше всего интересует, что же будет с сервисами Google.

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Источник: gsmarena