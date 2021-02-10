Honor 50 выходит на глобальный рынок с Google-сервисами

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Компания официально подтвердила, что смартфоны серии получили GSM‑версию Android

Еще в июне состоялась премьера серии Honor 50, которая стала знаковой в новой истории бывшего суббренда Huawei. 26 октября ее представят на глобальном рынке и в преддверии этого события компания выступила с официальным заявлением, касающимся поддержки сервисов Google.

Она сообщила, что ей удалось вернуться к сотрудничеству с рядом компаний-партнеров. А еще было подтверждено, что смартфоны серии Honor 50 получат поддержку Google-сервисов, которые «предоставляют клиентам более обширную среду приложений и исключительный опыт работы с мобильными устройствами». Своим постом на официальной странице в Twitter компания подтвердила, что на глобальном рынке ее смартфоны предложат полноценную версию Android.

Уже есть прогноз, что за пределами Китая Honor 50 будет доступен в двух версиях с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти. Базовую версию могут оценить в 499 евро, а за топовый вариант запросят 599 евро. Захотят ли пользователи покупать аппараты от компании, разговоры о попадании которой в санкционный список не утихают, вопрос открытый.

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Напомним, что в основе Honor 50 лежит чипсет Snapdragon 778G, он обладает OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,57 дюйма, аккумулятором на 4300 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт и четверной тыльной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter