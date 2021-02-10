Складной Honor: подробности и время выхода

344

Honor Magic X может во многом быть схож с Huawei Mate X2

Honor на подъеме. Она стала третьей на рынке Китая, подвинув «саму» Xiaomi. Это только начало широкомасштабной экспансии на рынок мобильных устройств. Компания хочет оказаться среди лидеров, и она заинтересована в завоевании сегмента премиум-смартфонов. Ранее она заявляла о том, что у нее появятся свои аналоги линеек Huawei P и Mate, а также она намерена представить свой складной мобильник.

Ожидается, что смартфон с гибким дисплеем станет частью серии Honor Magic, в рамках которой и выходят экспериментальные модели. Его премьеру обещают в четвертом квартале нынешнего года. Информаторы сообщают о том, что Honor Magic X будет внешне походить на Huawei Mate X2 в плане форм-фактора. Поставлять гибкую панель для новинки станут BOE и Visionox, а ее диагональ должна составить 8 дюймов.

Huawei Mate X2

В планах компании выпуск планшетофона Honor X20 Max, который получит 7,2-дюймовый экран разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 1100, аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Читать также: У Huawei будет свой флагман с Snapdragon 898﻿

Свой очередной складной смартфон может выпустить и материнская компания. Только на этот раз это будет «раскладушка» с гибким дисплеем по аналогии с Galaxy Z Flip 3. Стоить она должна дешевле $1500 и ее релиз может состояться до конца нынешнего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina