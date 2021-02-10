Honor 60 SE не за горами: изображения и характеристики

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Дизайн от iPhone 13 Pro

Разыграв карту с отделением Honor, компания Huawei позволила «дочке» выжить и штурмовать рынок мобильных устройств уже в одиночку. За короткий срок компании удалось вернуть себе заметную долю на рынке и рост должен продолжиться с выпуском новых смартфонов. Одним из первых дебютантов 2022 года должен стать Honor 60 SE.

Чехольных дел мастера успели слить в сеть изображения защитного аксессуара. Это позволило узнать, что в плане внешнего вида Honor 60 SE будет смахивать на iPhone 13 Pro. Сходства с «яблочным» устройством добавляет оформление основной камеры. А вот лицевая панель будет иной. Вместо «моноброви» тут предложат вырез в форме круга под селфи-модуль.

Ожидается, что Honor 60 SE предложит 120-герцовый экран, чипсет Dimensity 900, до 8 Гб оперативной памяти, быструю зарядку мощностью 66 Вт и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой производителя. Уже завтра компания должна назвать дату презентации Honor 60 SE. Не исключено, что среди прочего она откроет какие-то фишки новинки.

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Источник: gizmochina