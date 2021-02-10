Honor 90 GT: рамки вокруг дисплея уже чем в iPhone 15 Pro, а игровая производительность поражает

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Еще больше подробностей...

Осталось совсем немного времени до презентации новинки Honor 90 GT – 21 декабря. И появилось еще больше утверждений того, что устройство получится действительно крутым.

За несколько дней до его запуска один из пользователей Weibo вызвал интерес, вытекнув подробности о дизайне устройства, в частности, о его рамках. Honor 90 GT может похвастаться поразительными узкими рамками с трех сторон и четвертой почти идентичной, и это действительно делает смартфон более привлекательным.

Тестировщик также сообщил, что ему удалось провести более пяти часов непрерывного игрового процесса в Honor of Kings, не столкнувшись ни с какими проблемами с прикосновением или значительным лагом. Он с юмором добавил, что единственной проблемой было то, что он устал от столь длительной игры.

Ранее истекали уже отдельные сведения о смартфоне: ожидается, что Honor 90 GT будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, устройство будет оснащено двойной 50-мегапиксельной камерой с поддержкой OIS.

Что касается цветов, то Honor 90 GT будет доступен в синем, флагманском, а также в классических черном и золотом цветах.

Honor также может представить другие устройства, такие как Honor X50 GT и Honor Tablet 9.

Источник: gizmochina