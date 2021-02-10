Honor Magic 3 первым получит высокопроизводительную флеш-память UFS 3.1 нового поколения

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Honor закупила партию 176-слойных чипов флеш-памяти у Micron

Общеизвестный факт, что бренд Honor продан. Не будем рассуждать о том, насколько самостоятельной является компания от Huawei и насколько продажа действительно была продажей, а не трюком. В любом случае Honor вернулась на рынок в качестве полноценного игрока и смогла возобновить сотрудничество с Qualcomm и Google.

Сейчас компания готовится к анонсу флагманской серии Honor Magic 3, которая должна преподнести сюрпризы. Один из них — флеш-накопитель UFS 3.1 от Micron. Это усовершенствованный вариант высокопроизводительной флеш-памяти и Honor Magic 3 станет первым аппаратом, кто получит ее на вооружение.

Флеш-память NAND от Micron представляет собой 176-слойное решение UFS 3.1, которое предлагает по сравнению с предшественником прирост скорости последовательной записи на 75% и произвольного чтения — на 70%. К числу достоинств микросхемы также причисляют высокую скорость загрузки, которая достигает 1500 МБ/с и ей под силу загрузить 10-минутное 4К-видео всего за 0,7 секунды (при условии, что размер файла равен 1 Гб) и 2-х часовой 4К-фильм за 9,6 секунды.

UFS 3.1 от Micron обещает более плавный мобильный опыт, ведь задержка ответа сокращена примерно на 10% по сравнению с флеш-памятью прошлого поколения. А еще эта флеш-память записывает вдвое больше общих файлов и при этом обладает компактными размерами. В серию вошли накопители вместимостью 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

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Источник: notebookcheck