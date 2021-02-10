Honor Magic 3 — претендент на звание самого мощного смартфона

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Honor Magic 3 должен обойти по мощности флагманы на Snapdragon 888

По итогам августа разработчикам AnTuTu придется внести коррективы в рейтинг самых производительных Android-смартфонов. На трон должен взойти новый лидер и им может стать Honor Magic 3, который имеет все шансы обойти всех конкурентов. Необходимое преимущество он получит за счет установки чипа Snapdragon 888+.

В пользу того, что Honor Magic 3 будет действительно мощным решением, говорит результат его теста в Geekbench. Так, по итогам тестирования в этом бенчмарке он смог набрать 3806 баллов в многоядерном тесте и 1215 — в одноядерном. В итоге он почти на 100 баллов превзошел Black Shark 4 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, который базируются на Snapdragon 888. Не подавляющее превосходство, но все же оно есть.

Премьера серии Honor 30 назначена на 12 августа и известно, что базовая модель линейки предложит AMOLED-дисплей от BOE диагональю 6,76 дюйма разрешением 2772х1344 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128/256/512 Гб, батарейку на 4500 мАч и быструю 66-ваттную зарядку. Работать смартфон будет под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0 и сервисы Google будут.

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Honor 30 Pro будет выделяться своей 100 Вт проводной зарядкой и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, а также тем, что основная камера предложит 100-кратный зум.

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Источник: gizchina