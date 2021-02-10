Honor V7 Pro получит новый чип Dimensity 1300T

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Honor планирует выпустить высокопроизводительный планшет с поддержкой 5G

12 августа состоится презентация флагманской линейки Honor Magic 3, которая должна стать в авангарде модельного ряда смартфонов. Но анонсом только этой серии дело не завершится. На пресс-мероприятии должны показать планшет Honor V7 Pro, который предложит новый высокопроизводительный чип от MediaTek.

Судя по презентационному ролику, опубликованному в сети Weibo, планшет получит плоские грани и будет синяя расцветка, которая является редкостью в мире планшетных ПК. Чтобы придать налет премиальности Honor V7 Pro, он получит тыльную крышку с отделкой из эко-кожи. То, что это творение Honor, выдает в нем основная камера, которая оформлена на манер Honor 50. Планшет будет работать в сотовых сетях и он получит слот для SIM-карты.

По информации известного сетевого информатора Digital Chat Station планшет Honor V7 Pro станет первым в мире гаджетом, который будет построен на базе чипа Dimensity 1300T. Известно, что это процессор, созданный с применением 6-нанометрового техпроцесса и его релиз устроят 26 июля. По слухам, это будет процессор специально для планшетов, и он останется эксклюзивом для Honor в течение 6 месяцев. С большой долей вероятности чипсет получит 5G-модем.

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Источник: gizmochina