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Honor Magic 6 Pro может стать лучшим камерофоном на рынке – бренд экспериментирует с выбором производителя камер, чтобы получить лучшее

11.12.2023 129 0

НОВЫЙ ФОТОФЛАГМАН

По информации инсайдеров, компания Honor экспериментирует с основной камерой для будущего смартфона Magic 6 Pro. В частности, в телефоне может появиться 1-дюймовый сенсор OmniVision OV50K – один из крупнейших на рынке.

Honor Magic 6 Pro может стать лучшим камерофоном на рынке – бренд экспериментирует с выбором производителя камер, чтобы получить лучшее – фото 1

Также ходят слухи о 160-мегапиксельном перископическом объективе с невиданным до сих пор уровнем детализации снимков. Вероятно, будет реализована сменная диафрагма и 3D-сканер лица во передней камере.

Ожидается, что новый флагман Honor будет работать на самом мощном чипсете от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3. А его дизайн сочетает лучшие черты серий Magic и Mate от Huawei с характерной круглой выемкой под камеры.

Honor Magic 6 Pro может стать лучшим камерофоном на рынке – бренд экспериментирует с выбором производителя камер, чтобы получить лучшее – фото 2

Как там говорят, Honor самостоятельный бренд? Однако как бы то ни было, они уже предлагают камеру с размером 1/1.12 в Honor Magic 5 Pro, поэтому дюймовый сенсор вполне логична степень эволюции бренда.

Источник - sparows news

Автор: Andrii S. Дата публикации: 11.12.2023
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Honor Magic 6 Pro может стать лучшим камерофоном на рынке – бренд экспериментирует с выбором производителя камер, чтобы получить лучшее