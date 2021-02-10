Honor Magic V выглядит эффектно и камеры топовые

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Еще осенью прошлого года Honor заявила о своем намерении выпустить складной смартфон, который станет частью линейки экспериментальных устройств Honor. Под занавес же 2021 года стало известно, что новинкой станет Honor Magic V, а уже в самом начале наступившего года была названа и дата релиза — 10 января.

Оставшиеся дни до анонса компания не будет проводить в полном молчании, она будет активно продвигать новинку. А что не сделает Honor, за нее сделают инсайдеры, которые сегодня слили в сеть фото Honor Magic V в ярко-оранжевой расцветке "Flaming brown", которое сошло со страниц модного журнала. Снимок подтверждает дизайн новинки и тройную тыльную камеру.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что в набор датчиков основной камеры входят три сенсора разрешением 50-мегапикселей каждый. Что касается фронтальных камер, то их обещают две и нетипичным разрешением 42 Мп. Питать же Honor Magic V станет аккумулятор емкостью 4750 мАч и обязательно предложат быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. Работать смартфон должен под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.0, предложит гибкий дисплей на 8 дюймов и внешний диагональю 6,5 дюйма.

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Источник: weibo