Honor Magic6 Lite официально представлен: неплохой Snapdragon 6 Gen 1, 108 Мп камера и AMOLED-экран

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НОВЫЙ СМАРТФОН СРЕДНЕГО ОТ HONOR

Компания Honor расширила линейку смартфонов Magic6, представив модель Magic6 Lite. Новинка относится к среднему ценовому сегменту, однако предлагает достаточно хорошую начинку. Кстати, этот смартфон уже нам известен – потому что фактически это клон Honor X9b.

Honor Magic6 Lite оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 (аналог Snapdragon 7s Gen 2), 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенного накопителя. Также смартфон похваляется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2652х1200 пикселей.

На тыльной панели размещена тройная камера с основным датчиком 108 Мп, а также модулями ультраширокого и макросъемки. Предусмотрен аккумулятор емкостью 5300 мАч с поддержкой 35-ваттной быстрой зарядки.

Релиз Honor Magic6 Lite состоится 27 декабря в трех цветах: черном, зеленом и оранжевом. Цена пока не объявлена, но смартфон уже появился на итальянском сайте Honor. Итак, Европа станет одним из первых регионов продаж. Так что можно смело сказать - если цена будет не выше 300$ - это будет хит.

Источник - honor