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Honor работает над серией Magic6 и в сети появились живые фото грядущей новинки

21.12.2023 63 0

Тот самый, но другой

Honor работает над серией Magic6, и в сети появилось первое живое фото телефона из этой линейки. Пользователь на Weibo поделился изображением, показывающим, что новый Magic6 Pro будет очень похож на своего предшественника, Magic5 Pro.

 

honor

 

Устройство имеет три камеры, выровненные в форме треугольника, верхняя из которых имеет объектив перископа, а рядом с ней также есть надпись "100-кратный зум". Говоря о камерах, в одном из сообщений было сказано, что Honor будет использовать новый сенсор OmniVision OV50K.

 

Фотографии показывают, что Honor вряд ли пойдет на смелые шаги и, скорее всего, будет придерживаться хорошо продуманного дизайна и будет совершенствоваться в отделе камер вместе с новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

 

honor

 

Компания подтвердила, что мы увидим телефон под брендом Porsche Design в январе 2024 года, очевидно, что тогда выйдет вся серия новых смартфонов.

 

Источник: sparrowsnews

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.12.2023
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Honor работает над серией Magic6 и в сети появились живые фото грядущей новинки