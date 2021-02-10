Honor публикует первый тизер Magic6 Porsche Design

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Удачное сотрудничество?

На прошлой неделе стало известно о партнерстве Honor и Porsche Design. Первым смартфоном, выпущенным при сотрудничестве, будет Magic6 Porsche Design, который будет представлен уже в январе 2024 года.

Сегодня бренд опубликовал первый тизер Weibo. Ожидается, что телефон станет одним из трех устройств Magic6 наряду с обычным Magic6 и Magic6 Pro. На заднем плане изображен последний Porsche 911, чтобы напомнить всем, что Porsche Design связано с брендом спортивных автомобилей. Сам дизайн смартфона достаточно сдержан.

Из ключевых характеристик смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, новые камеры и большой дисплей с изогнутыми краями.

Другие сведения пока в тайне, но поближе к запуску уже будем точно найти, как будет выглядеть смартфон.

Источник: X