Honor V40 удивит рекордной частотой опроса сенсорного слоя

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Дисплей Honor V40 будет по геймерски шустрым

Первым устройством, которое будет выпущено Honor после обретения независимости, станет Honor V40. В последние дни нет недостатка в слухах вокруг предстоящего анонса. Так, мы уже знаем, что Honor V40 будет целой линейкой, куда войдут четыре модели, отличающиеся аппаратной платформой. Нам даже показали то, какой экстерьер получит базовая версия серии. А сегодня сетевой информатор Digital Chat Station раскрыл еще одну любопытную деталь новинки.

В частности, он намекнул на то, что Honor V40 получит дисплей с высокой частотой опроса сенсорного слоя. Источник напомним, что на рынке доступны игрофоны Asus ROG Phone 3 и Xiaomi Black Shark 3, которые укомплектованы экранами с частотой опроса сенсорного слоя 270 Гц. И он заверяет, что Honor V40 обойдет их по этому показателю. Среди прочего Digital Chat Station указал на то, что дисплей новинки будет демонстрировать высокую четкость, предложит повышенную герцовку и будет изогнут по краям.

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Напомним, что слухи ориентируют нас на то, что Honor V40 удостоится экрана диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чипа Dimensity 1000+, быстрой зарядки на 66 Вт, 40 Мп датчика Sony IMX700 в основной камере и мощность беспроводной зарядки составит 45 Вт. Сроки анонса семейства Honor V40 не объявлены, но, похоже, что стоит ждать релиз в январе следующего года.

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Источник: gizmochina