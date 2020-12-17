Honor готовится запустить собственные флагманские серии P и Mate

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Honor хочет предложить своим клиентам флагманы и премиального уровня смартфоны

Как сложится судьба Honor после обретения независимости от Huawei сейчас неизвестно. Сама компания свое будущее видит радужным и на 2021 год поставила план отгрузить 100 млн смартфонов. На днях глава Honor дал интервью средствам массовой информации, в котором поделился планами на будущее.

В частности, он заявил, что компания готовит к анонсу «суперфлагман». Что это будет за модель и какими сверхспособностями она будет наделена, неизвестно. Но при этом он заявил, что в семействе Honor появится своя флагманская линейка P и имиджевая Mate.

Говоря о конкуренции с Huawei, глава Honor заявил, что между двумя компаниями всегда было здоровое соперничество. Для бывшей «дочки» конкуренция означает производить качественные продукты в будущем, которые будут максимально удовлетворять потребности потребителей. При этом у них есть что предложить пользователям, есть свои разработки и технологии.

Напомним, что в планах компании выпуск семейства Honor V40, в рамках которого выйдут четыре модели, отличающиеся, прежде всего, аппаратными платформами. Уже известно, что Honor будет закупать чипы MediaTek для своих смартфонов и уже близка к тому, чтобы заключить соглашение с Qualcomm на поставку процессоров.

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Источник: ithome