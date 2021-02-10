Где купить дешевле?

Honor X20 Max станет смартфоном в особо крупном размере

29.08.2021 636 1

Honor X20 Max будет штукой любопытной, но на любителей лопат

Мода на смартфоны с по-настоящему большими дисплеями сошла на нет. Даже Xiaomi ушла в сторону, решив, что идея с планшетофонами изжила себя. А вот Honor продолжила выпуск больших устройств, отдушину для тех, кому звонки — дело десятое, на первом плане большой экран. Так на свет появился Honor X10 Max, который должен обрести преемника в этом году.

 

Читать также: По стопам Huawei: теперь и сама Honor создает суббренд ﻿

 

Пришло сообщение, что бывший суббренд Huawei готовит к анонсу Honor X20 Max. Он станет логическим продолжением предшественника, который к тому же чуть подрастет и в части экрана. Ему пророчат матрицу диагональю 7,2 дюйма против 7,09 дюйма у Honor X10 Max.

 

Honor X20 Max станет смартфоном в особо крупном размере – фото 1

 

В качестве аппаратной платформы Honor X20 Max должен получить субфлагманский 6-нанометровый Dimansity 1100. Разрешение дисплея не сообщается, но, скорее всего, оно будет FullHD+. Смартфон получит аккумулятор емкостью 6000 мАч и можно рассчитывать на быструю зарядку.

 

Читать также: 2 года обновлений получит серия Honor Magic 3  ﻿

 

Когда стоит ждать анонс Honor X20 Max и какие еще характеристики он предложит, не сообщается. Так же нет ясности выйдет ли смартфон за пределы Китая или же останется эксклюзивом для внутреннего рынка.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

 

Источник: mydrivers

Honor X20 Max
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.08.2021

Комментарии

Захарченко Андрей 1
Я не против лопат ¯\_(ツ)_/¯
Хотелось что-то от сяоми или риалми и ещё с батареей большой. Кирпич-лопата получается.
29.08.2021 23:24

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Honor X20 Max станет смартфоном в особо крупном размере