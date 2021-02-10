2 года обновлений получит серия Honor Magic 3

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Модели семейства Honor Magic 3 обновят до Android 12 и Android 13

Официально пути Honor и Huawei разошлись. Материнская компания позволила «дочке» продолжить свой путь на рынке смартфонов автономно. Планы Honor амбициозны — отобрать долю рынка у Apple. Она хочет быть в авангарде премиального сегмента, куда на днях делегировала семейство Honor Magic 3.

Новинки вышли технически интересными, но вот высокие ценники и разговоры о том, что они получат только одно крупное обновление, заставляли усомниться в большой популярности устройств. О том, что владельцы устройств серии Honor Magic 3 могут рассчитывать только на получение Android 12, рассказало издание 9to5google.

Глава Honor поспешил успокоить фанатов и сообщил ресурсу Android Authority о том, что серия Magic 3 получит минимум два обновления операционной системы Android. Это означает, что новинки флагманского семейства должны обновить до Android 12 и Android 13. Два года поддержки уже что-то, хотя для того, чтобы получить конкурентное преимущество над соперниками компании стоило бы предложить три крупных обновления зеленого робота.

Напомним, что премьера серии Honor Magic 3 состоялась 12 августа и помимо базовой версии в нее вошли Honor Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Старшие версии построены на базе Snapdragon 888+, а младшая получила Snapdragon 888. Все три новинки обладают 10-битными OLED-панелями, аккумулятором емкостью 4600 мАч, быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками и Wi-Fi 6. Самая продвинутая камера у Magic 3 Pro+, состоящая из главного датчика 50 Мп и трех модулей разрешением 64 Мп каждый.

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Источник: notebookcheck