Honor X20 SE на низком старте перед анонсом: «живые» фото

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Honor X20 SE получит минимум две достаточно эффектные расцветки

Honor вернулась в большую игру с запуском серии Honor 50. Новинки активно раскупают в Китае и бьют рекорды продаж с первых дней. Сейчас стоит задача отвоевать утраченные позиции, а сделать это можно только выпуском новых смартфонов. Поэтому затягивать с анонсом серии Honor 20 компания не станет и представит ее в ближайшие дни.

Косвенно скорый релиз новинок подтверждают «живые» фоточки Honor X20 SE, которыми поделился с широкой аудиторией известный сетевой информатор Digital Chat Station. Фото сделаны в одном из фирменных магазинов компании, где на заднем плане видна новинка Honor 50 Pro. Похоже, что компания готовится к старту продаж семейства Honor X20 и партию Honor X20 SE уже завезли в торговые точки.

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Honor X20 SE предлагает плоский дисплей, не водопад, с тонкими рамками по периметру и круглое отверстие под фронталку по центру верхней части экрана. Лицевая панель не запоминается и не цепляет ничем. Примерно так выглядит каждый второй смартфон на рынке.

А вот сзади дизайн чуть интереснее. Дизайнеры предложили в Honor X20 SE овальной формы островок основной камеры, который плавно переходит в корпус. Он лишь немного выступает, тыльная панель выглядит цельной и бесшовной, в целом получилось достаточно органично. Подобный дизайнерский маневр Honor подсмотрела в Oppo Find X3, но у последнего выступ больше и крупнее.

Ожидается, что в основе Honor X20 SE будет лежать чипсет Dimensity 700, а Honor X20 удостоится дисплея с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 300 Гц, аккумулятора емкостью 4300 мАч и быстрой зарядки на 66 Вт. Основная камера будет тройной, где главный сенсор на 64 Мп. В качестве аппаратной платформы Honor X20 приписывают Dimensity 1200 и будет конкурировать с Redmi K40 GE и Realme CT Neo.

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Источник: weibo