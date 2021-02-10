Представили серию Honor 50: возвращение к Snapdragon и Google

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Сегодня в Китае бывшая «дочка» Huawei устроила презентацию серии Honor 50. Перед началом релиза глава компании напомнил, что в лучшей своей форме бренд занимал 16,7% мирового рынка смартфонов. Но из-за санкций США его доля схлопнулась до 3%. Но даже после самой темной ночи наступает рассвет. И он уверен, что уже скоро на небосклоне компании появится радуга.

Первый признак оздоровления — продажи компании в мае выросли. А еще глава Honor поблагодарил более 30 стратегических партнеров, которые в сложный для компании период не отвернулись от нее, продолжив сотрудничество.

Возвращаясь к герою презентации Honor 50, топ-менеджер компании заявил о том, что он «гарантирует, что это самый красивый мобильный телефон в нынешнем году». А чтобы смартфоны серии стали прекрасными, предложили четыре новых расцветки: First Snow Crystal, Summer Amber, Mo Yuqing и Bright Black. О двух больших «шайбах» основной камеры он, естественно умолчал.

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Помимо базовой модели серия включает в себя Honor 50 Pro и Honor 50 SE. Смартфон Honor 50 обладает изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 300 Гц. Диагональ экрана 6,57 дюйма, разрешение 2340х1080 точек и матрица OLED. Характеристики дисплея Honor 50 Pro схожи за исключением диагонали и разрешения — 6,72 дюйма, 2676х1236 точек﻿. У Honor 50SE экран диагональю 6,78 дюйма и частота дискретизации 240 Гц.

Предсказания об аппаратных платформах новинок оказались правдивы. Honor 50 SE построен на базе 6-нанометрового Dimensity 900, а Honor 50 и Honor 50 Pro обладают 5-нм чипом Snapdragon 778G.

Honor 50 и Honor 50 Pro предлагают поддержку технологии GPU Turbo X, NFC, систему жидкостного охлаждения и есть четверная тыльная камера 108 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). А вот по фронтальным камерам есть отличие. У базовой версии она одиночная на 32 Мп, а у «прошки» ей в пару дали еще сенсор на 12 Мп.

Логично, что камеры у Honor 50SE попроще: фронталка на 16 Мп и основная камера 108 Мп (f/1.9) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макрообъектив).

Емкость аккумулятора Honor 50 SE составила 4000 мАч и такой же источник питания у Honor 50 Pro. Но у первого мощность быстрой зарядки равна 66 Вт, а у старшей — 100 Вт. Для Honor 50 приготовили источник питания емкостью 4300 мАч и быструю зарядку на 66 Вт.

И главное — сервисы Google «из коробки» завезли, операционная система Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2.

Honor 50SE

Honor 50 предлагает три модификации с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $422, $469 и $531 соответственно. Honor 50 Pro доступен в двух версиях, где младшая с 8/256 Гб оценена в $578 и старшая с 12/256 Гб в $625. Для Honor 50SE приготовили две вариации с 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $375 и $422 соответственно.

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Источник: honor﻿