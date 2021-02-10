Складной Honor Magic: дата релиза и топовая платформа

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В линейке Magic появится свой смартфон с гибким дисплеем и передовым чипом от Qualcomm

Завтра состоится премьера серии Honor 50, которая будет включать три модели. Пользователи в Китае уже могут зарегистрироваться на первую волну продаж и по данным онлайн-площадки JD com, количество тех, кто это сделал, превысило отметку в 1 млн пользователей.

Известно, что новинки получат на вооружение чипы Snapdragon 778G и Dimensity 900, прогноз об установке топового процессора из 800 серии Snapdragon не должен сбыться. Но без настоящего флагмана модельный ряд Honor в этом году не останется. Он появится и станет частью линейки Magic.

Об этом заявил известный китайский сетевой информатор Digital Chat Station. По его данным, новинка может дебютировать в августе нынешнего года и в ее основе будет лежать чипсет SM8350 Pro (Snapdragon 888 Pro/Plus). И это должен быть смартфон с гибким дисплеем, который станет первым складным мобильником в модельном ряду Honor. Не исключено, что гаджет еще и первым предложит новую платформу от Qualcomm.

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На данном этапе это все, что известно о новом Honor Magic. Можно лишь строить догадки, что новинка предложит быструю зарядку, многомодульную камеру и от 8 Гб оперативной памяти.

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Источник: weibo